Украина будет действовать зеркально и предлагает продолжить тишину: Зеленский ответил на 'пасхальное перемирие' Путина

Соответствующее предложение формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней остается без ответа России уже 39 дней. Соединенные Штаты сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот РФ игнорировала.

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально.

"Если сейчас Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны", – подчеркнул президент.

Он добавил, что тишина будет в ответ на тишину, а удары в защиту от ударов. И если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам Зеленского, это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Но тридцать дней могут дать миру шанс.

"Пока согласно докладу главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ", – добавил президент.

Зеленский также рассказал, что на 21:30 и 22:00 он ожидает подробные доклады главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой по ситуации на конкретных направлениях.

Страна-агрессор Россия объявила о "30-часовом прекращении огня" на Пасху. В ответ Министерство иностранных дел Украины заявило, что критерием готовности к миру являются конкретные действия, а не краткосрочные заявления.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие", которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Он отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!