Россия в марте установила рекорд по атакам дронов на Украину: что известно о новых площадках пусков и почему новая тактика более смертоносна

В марте российские оккупанты совершили рекордное количество атак дронами по Украине. За месяц было выпущено 4192 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников-имитаторов.

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Об этом свидетельствуют данные OBOZ.UA со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. По сравнению с предыдущими месяцами масштабы атак выросли: в январе Россия выпустила 2622 дрона и 78 ракет, в феврале – 3901 БПЛА и 77 ракет, а в марте – 4192 БПЛА и 85 ракет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в конце марта отметил, что Россия увеличивает количество экипажей дронов типа "Шахед" для усиления атак. Кроме того, оккупанты обустраивают новые площадки для запусков, что свидетельствует о подготовке к дальнейшей эскалации.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники запускали с территории России (Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск), временно оккупированного Крыма (Чауда, Гвардейское) и захваченных районов Запорожской области (Приморск).

Россия сменила тактику ударов "Шахедами"

Украинские силы обороны противодействовали атакам с помощью зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп. Однако, по словам руководителя ЦПД, оккупанты изменили тактику применения "Шахедов", а уничтожение в воздухе осложнилось.

"Сбивание шахедов осложнилось, в частности из-за низкой высоты их пролетов и смены российской тактики. Меры предпринимаются. Это важно понимать", — отметил Коваленко.

Аналитик Юлиан Репке в статье для BILD отметил, что российские атаки дронами-камикадзе становятся все более эффективными, а оккупанты применяют новые приемы и более смертоносную тактику. В ответ украинские военные работают над стратегиями противодействия, однако подробности пока не разглашаются.

По его словам, российская армия совершенствует атаки "Шахедами-136" и использует еще более опасную тактику. Если раньше большинство дронов уничтожали еще на подлете к целям, то в последнее время все больше беспилотников прорываются и наносят значительные разрушения. В украинских городах фиксируют масштабные пожары из-за ударов БПЛА.

Новый метод атаки состоит в том, что "Шахеды" перед ударом собираются в группы на высоте нескольких тысяч метров, а затем одновременно устремляются к цели. Это значительно усложняет работу украинской ПВО, не успевающей уничтожить все дроны.

Репке подчеркнул, что такая тактика доказывает нежелание российского диктатора Владимира Путина прекращать войну. Напротив Россия стремится усилить удары и повысить их эффективность.

Как российские оккупанты совершенствуют "Шахеды"

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью "NV" сообщил, что Россия модернизирует дроны-камикадзе "Шахед", делая их более дешевыми и эффективными. Однако это не свидетельствует о нехватке средств, а лишь о стремлении увеличить производство беспилотников и количество атак.

По его словам, изменения в конструкции "Шахедов" происходят уже давно. По его словам, термобарическую боевую часть на этих дронах стали использовать еще летом 2023 года. Сначала россияне заменили оригинальную иранскую боевую часть мощной советской. После этого они начали экспериментировать с разными комбинациями, добавляя термобарический эффект к обломочно-фугасным и кумулятивным зарядам.

Эксперт пояснил, что термобарический боеприпас, известный как "вакуумная бомба", создает мощную взрывную волну, быстро распространяющуюся в закрытых помещениях. Это делает такие дроны особенно опасными для жилых домов, потому что ударная волна разрушает все внутри.

Катков отметил, что упрощение конструкции "Шахедов" позволяет России наращивать их производство. Например, в китайских двигателях отказались от стартера и маховика, что снизило стоимость, но не повлияло на боеспособность дронов.

Кроме того, изменения коснулись материалов корпуса – их сделали более легкими, а производство – более быстрым. Именно поэтому РФ может запускать большое количество дронов одновременно.

"Изменили даже материал корпуса. Они пошли по пути упрощения технологии производства, ускорения ее. И именно поэтому достигают таких — довольно огромных цифр в использовании дронов. Тем более, что общую статистику о количестве запускаемых врагом "шахедов" надо читать правильно. Там указаны "шахеды" и дроны другого типа", – сказал Катков.

По словам эксперта, среди атакующих Украину беспилотников есть имитаторы, в частности дроны "Гербера", собранные из фанеры и пенопласта. Они стоят около 100-200 долларов, а самым дорогим у них есть двигатель. Такие примитивные дроны используют для перегрузки ПВО перед ударом настоящих "Шахедов".

Напомним, что за последний месяц враг совершил десятки массированных атак дронами, КАБами и ракетами по Украине. К примеру, в субботу, 29 марта, российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed, в результате чего погибли двое мирных жителей и 35 человек получили ранения. За два дня до этого армия РФ также атаковала жилые кварталы в Харьков – количество пострадавших жителей возросло до 13-ти.

Также оккупанты нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. В результате поражения "Шахедами" повреждено здание госпиталя и расположены рядом жилые дома.

В течение недели Россия наносила удары по большинству регионов нашего государства. Враг применил для атак на украинские города и села 1310 КАБов, более тысячи ударных дронов и около десятка ракет. За весь месяц оккупанты били по Киеву и области, Кривому Рогу, Запорожью, Кропивницкому, Полтавщине и другим регионам Украины.

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