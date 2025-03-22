Россия атаковала Киев: в Подольском районе упали обломки 'Шахеда', раздавались взрывы

Вечером в субботу, 22 марта, российские войска атаковали "Шахедами" украинскую столицу. Силы ПВО работали по вражеским БПЛА на левом берегу Киева.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. "Находитесь в укрытиях!" – призвал он.

В Подольском районе Киева зафиксировано падение БПЛА, предварительно – без разрушений и пострадавших, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киевской области силы ПВО также работали по "Шахедам", сообщили в Киевской ОВА. Людей призвали соблюдать информационную тишину.

"Внимание! г.Киев! В вашем направлении вражеские БПЛА с востока! Борисполь – в районе города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – предупреждали в Воздушных силах.

Тревога была объявлена в целом ряде областей Украины. Дроны-камикадзе в частности атаковали Днепропетровщину, Черкасщину, Полтавщину, Кировоградщину, тревога распространялась по регионам.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в пятницу, 21 марта, направили на Киев ударные беспилотники типа Shahed-136. В столице и пригороде были слышны взрывы. Обломки вражеского беспилотника упали в Подольском районе города. Вспыхнул пожар, из дома эвакуировали четырех человек.

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