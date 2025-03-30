Зеленский: за неделю под ударами РФ было большинство областей Украины, ждем реакции США и Европы

В течение недели Россия наносила удары по большинству регионов нашего государства. Враг применил для атак на украинские города и села 1310 КАБов, более тысячи ударных дронов и около десятка ракет.

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Под ударами россиян оказывается гражданская инфраструктура Украины, обо всех атаках наше государство информирует союзников – и ждет от них реакции, которая принудит агрессора к прекращению террора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Уже традиционное воскресное сообщение, посвященное российскому террору в течение недели, глава государства начал с упоминания об ударе россиян по Харькову 29 марта, во время которого оккупанты атаковали, в частности, военный госпиталь и близлежащие жилые дома.

"Вчерашний российский удар по Харькову, к сожалению, унес жизни двух людей. Мои соболезнования родным и близким. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые ежедневно работают ради наших людей", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул: наносить удары по украинцам россияне не прекращали ни на день.

"В течение недели под ударом было большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство – "шахеды", еще девять ракет разных типов включая баллистику. Значительную часть удалось сбить нашим воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных для защиты", – констатировал президент.

Впрочем, часть вражеских средств воздушного нападения привела к разрушениям – их Зеленский показал на видео.

Глава государства подчеркнул: непрерывный террор России как можно более исчерпывающе свидетельствует о том, как именно российский диктатор Владимир Путин "хочет мира".

"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров, которые помогают Украине избежать еще больших разрушений и более страшных жертв.

"Благодарю всех лидеров и государств, которые это понимают и продолжают поддержку. Стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение. Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", – подчеркнул президент государства.

Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ сохраняют активность на фронте. По словам президента, это происходит практически по всем направлениям, от российской Курщины до украинского юга.

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