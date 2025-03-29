От Курщины до южных направлений: Зеленский заявил, что ВСУ сохраняют активность на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации подтвердил, что Вооруженные Силы Украины продолжают сохранять активность на фронте от Курщины до южных направлений. Украинские защитники не разрешают агрессору продвигаться на территорию Сумщины и Харьковщины, продолжая активные оборонные операции и демонстрируя чрезвычайную устойчивость.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в субботу, 29 марта. Он отметил, что говорил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте.

"Сегодня я говорил с Главкомом Александром Сырским – о ситуации на фронте, а также в районах, где наши силы действуют на территории России. Мы сохраняем активность, не дающую оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за устойчивость всех наших подразделений, от Курщины до южных направлений", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил все подразделения ВСУ за устойчивость и эффективные действия. Он особо отметил 225 отдельный штурмовой полк и воинов 47 отдельной механизированной бригады за их результативность на передовой. Отдельно он отметил заслуги Сил специальных операций за эффективные действия по уничтожению врага и 35 отдельную бригаду морской пехоты за успешные операции на Покровском направлении.

"Спасибо всем вам, воины! Вы – настоящие!" – резюмировал Зеленский.

За прошедшие сутки, 28 марта, по всей линии фронта продолжались ожесточенные бои : за сутки зафиксировано 183 боевых столкновений. В частности, украинские воины отражали вражеские атаки на Покровском направлении, что уже долгое время остается самым горячим участком российско-украинской войны.

Напомним, накануне стало известно, что украинские воины с помощью дронов в Покровском направлении ВСУ уничтожили "Град" и бронетехнику врага. Боевую работу они показали на видео.

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