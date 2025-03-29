Воронка, выбитые окна и разрушения: появились фото последствий удара России по Кривому Рогу

Днем 29 марта оккупационная армия России атаковал Кривой Рог Днепропетровской области баллистической ракетой. В очередной раз целью путинских террористов стали мирные жители и их дома.

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Вследствие ракетного удара ранения получили 7 человек, на месте прилета возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, в результате атаки в Кривом Роге вспыхнул легковой автомобиль, который сотрудники ГСЧС оперативно потушили. Также в ведомстве отметили, что были повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект. Кроме того, повреждены более 20 автомобилей.

В Днепропетровской областной прокуратуре подтвердили, что в результате обстрела ранения получили семь человек. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебное заведение.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление России. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российская террористическая армия обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области. Путинские войска ударили по городу баллистической ракетой, вследствие чего ранения получили мирные жители.

Ранее сообщалось, что вечером 28 марта российская террористическая армия устроила массированную атаку по Днепру. В результате ударов дронами-камикадзе в городе возникли многочисленные пожары.

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