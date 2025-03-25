Враг бил 'Шахедами': на Запорожье в результате вражеской атаки есть разрушения и пострадавшие. Фото

Террористические войска РФ в ночь на 25 марта атаковали Запорожскую область ударными дронами типа "Шахед". В одном из сел пострадали двое мирных жителей.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он добавил, что враг бил по области и другим вооружением.

В частности, под атакой дронов оказался Запорожский район. В одном из сел частично разрушены частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Ранения получили 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. Медики предоставили им всю необходимую помощь, от госпитализации пострадавшие отказались.

Всего за сутки оккупанты нанесли 356 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, они совершили 21 авиационный удар по Каменскому, Орехову, Малой Токмачке, Белогорью, Гуляйпольскому, Малиновке и Новодаровке; 179 беспилотниками разной модификации атаковали Барвиновку, Малокатериновку, Кушугум, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Кроме этого, трижды из РСЗО захватчики накрыли Магдалиновку, совершили 153 артиллерийских обстрела по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 46 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры", – уточнил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 марта в результате дроновой атаки РФ в Запорожье погибла почти вся семья Маленко. Жертвами агрессора стали 38-летняя Ольга, 41-летний Роман и их 17-летняя дочь Ульяна-Кристина.

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