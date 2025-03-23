В живых осталась только старшая дочь: появились данные о семье, которую РФ убила ударом по Запорожью. Фото

Вечером 21 марта российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Запорожью. В результате обстрела погибла почти вся семья: 38-летняя мать Ольга, 41-летний отец Роман и их 17-летняя дочь Ульяна-Кристина Маленко.

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Единственной выжившей осталась старшая дочь Виктория, которая на момент атаки находилась в другом городе. Об этом стало известно с Instagram-страницы девушки.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели сначала достали из-под завалов Ульяну-Христину и эвакуировали в скорую помощь, чтобы провести реанимационные действия. Однако полученные травмы оказались смертельными. Тело отца из-под завалов достали уже без признаков жизни.

Мать была госпитализирована с тяжелыми травмами, но врачи не смогли ее спасти. Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, за жизнь женщины боролись более 10 часов.

Соседка погибших Анна Тищенко поделилась воспоминаниями о той страшной ночи в комментарии "Общественное Запорожье": "Видела, что сначала маму спасатели вытащили. Она была еще жива. У нее были ожоги сильные головы. Потом дочь вытащили, тоже еще жива была. Маму отправили в больницу, а дочь реанимировали врачи, но не смогли. А отца уже вытащили — мертвого. Хорошая семья, мать трудяга. Она в киоске торговала овощами, мужчина что-то с компьютерами. А девушки учились".

Погибшая 17-летняя Ульяна-Христина училась в Запорожском колледже гостинично-ресторанного бизнеса, а также увлекалась мотоциклами.

Потерявшая всю семью старшая дочь Виктория написала в соцсетях: "Просто в один момент потерять всех близких... Как страшный сон."

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 21 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома, автомобили, социальные объекты и 14 пострадавших. Среди них девятимесячный младенец, у которого контузия средней тяжести. Еще три человека погибли. По словам начальника Запорожской ОВА, враг запустил 12 ударных дронов непосредственно по гражданским объектам областного центра.

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