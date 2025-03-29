Есть пострадавшие среди военнослужащих: в Генштабе сказали, какой объект был целью российских обстрелов в Харькове

Вечером субботы, 29 марта, российские дроны-камикадзе типа Shahed атаковали Харьков. Одной из целей стал военный госпиталь.

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Удар по нему подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. По официальной информации, дроны попали в здание госпиталя. Повреждения также получили близлежащие жилые дома.

"Вечером, 29 марта, цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. В результате поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположены рядом жилые дома", – говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали военнослужащие, находившиеся на лечении в медицинском учреждении. Их количество сейчас уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что удар по госпиталю – это целенаправленный обстрел медицинского объекта, являющийся прямым нарушением международного гуманитарного права.

"Факт умышленного, прицельного обстрела армией России украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала непровоцированного вторжения в Украину. Военные преступления не имеют срока давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия", – отметили там.

Стоит отметить, что вечером в субботу, 29 марта, российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. Взрывы раздавались в разных частях города, пока известно об одном погибшем, еще 19 человек ранены.