Зеленский об очередной атаке РФ на Украину: Россия совершает террор и глумится над миротворческими усилиями мира

Россия в ночь на 29 марта атаковала Украину более сотни "Шахедов", всего же враг запустил более 170 дронов за ночь. Под ударом находились Днепропетровщина, Киевщина, Сумщина, Харьковщина и Хмельнитчина, во всех этих регионах фиксировались последствия атаки, есть погибшие и раненые.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает террор украинцев и откровенно смеется над миротворческими усилиями мира.

Глава государства отреагировал на очередную массированную российскую атаку в ночь на 29 марта.

"В течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину: более 170 дронов, из них более 100 "шахедов". Массированный удар по Днепровщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Хмельнитчине. Всю ночь в Днепре ликвидировали последствия этой атаки. По состоянию на данный момент известно о 4 людях, которые погибли. Мои соболезнования родным и близким", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что к утру 29 марта известно о по меньшей мере 21 раненом в Днепре, в том числе пострадала беременная женщина. В городе разрушены и повреждены обычные жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс, гаражи, СТО.

"К сожалению, есть разрушения в каждом регионе, который был под ударом. Наша неизменная благодарность всем, кто помогает людям на местах после таких атак, спасает, оказывает медицинскую помощь, разбирает завалы", – отметил президент.

Зеленский добавил: несмотря на все договоренности, в том числе со США, Россия не прекращает террор. Причина – в ощущении безнаказанности, которое переросло у Москвы в чувство вседозволенности.

"Россия смеется над миротворческими усилиями мира – затягивает войну и оказывает этот террор, потому что до сих пор не чувствует реального давления. Дипломатия может сработать, но подкрепленная шагами, которые усиливают наших воинов и избавляют оккупантов ресурсов для войны. Партнеры знают, что может помочь, какое именно давление, и это зависит от Америки, от Европы, от всех в мире, кто хочет результативной дипломатии", – обратился к мировому сообществу президент Украины.

Напомним, накануне вечером Россия ударила по Днепру. В результате атаки вспыхнул отельно-ресторанный комплекс. Около полуночи сообщалось о четырех погибших и 19 пострадавших, среди которых – беременная женщина. К утру количество пострадавших возросло до 21 человека, 13 из них остаются в больницах.

Повреждения получили по меньшей мере десять частных жилых домов и несколько многоэтажек, а также учебное заведение, гаражи, админздание, складские помещения. Четыре частных дома полностью уничтожены огнем. Разбиты автомобили.

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