Самая массированная атака на Кропивницкий за время войны: жительница города рассказала о вражеском ударе и его последствиях. Видео

В ночь на 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку за все время полномасштабной войны. Армия РФ запустила по городу более 20 БПЛА, в городе прогремели десятки взрывов, есть пострадавшие. Жительница Кропивницкого рассказала, что у нее в квартире выбиты все окна, а в коридоре вдребезги разбилось большое зеркало.

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Пережитым женщина поделилась в разговоре с журналистами "Радио Свобода". По ее словам, серия взрывов в Кропивницком началась в полночь.

"Где-то около 12-ти ночи как начало гупать и гупать. Я стояла, в окно смотрела, оно летело красное такое, а потом как грохнет, грохнет, а потом уже полностью окна все, все три окна, все стекло было в комнате. Хорошо, что я не стала в коридоре, две стены, потому что там на дверях большое зеркало – вдребезги пало на пол", – рассказала местная жительница.

К счастью, сама женщина осталась невредимой.

"Я не пострадала, я отошла от окна, стала у гардероба в стороне, я уже так боялась, потому что очень долго гупало, раз 20", – сказала она.

Как известно, под ударом "Шахедов" в Кропивницком оказались жилые многоэтажки. В домах разбиты окна, изувечены двери.

По данным Нацполиции, десять человек пострадали, в том числе четверо детей.

На месте удара работают коммунальщики, полиция, ГСЧС.

В общей сложности от попаданий или падения обломков повреждены гражданские объекты в семи местах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг войска России атаковали Кропивницкий "Шахедами": взрывы прогремели в жилых кварталах, вспыхнул пожар. Под удар попали микрорайоны Новониколаевка и Балашевка.

Вследствие обстрелов Кировоградщины повреждена железнодорожная инфраструктура, что повлекло значительные задержки и изменение маршрутов поездов. Больше всего задерживаются поезда по направлениям Днепр – Одесса и Кривой Рог – Одесса.

В общей сложности, по данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил по Украине 171 БПЛА ("Шахеды" и дроны-имитаторы разных типов). Силы ПВО работали в 12 областях. Кроме Кировоградщины, из-за российской атаки пострадали Сумщина и Донетчина.

В Славянске Донецкой области есть попадания по жилым микрорайонам, пострадали двое гражданских.

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