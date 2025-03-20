Россия атаковала 171 дроном: над Украиной сбито 75 целей, пострадали три области

В ночь на 20 марта защитники неба уничтожили над Украиной 75 российских дронов, а десятки имитационных БПЛА были потеряны. В результате вражеского нападения пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.

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Противовоздушная оборона работала в 12 областях. Об отражении очередной атаки, продолжавшейся с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запустил по Украине 171 дрон (ударные Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов) из Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 четверга подтверждено сбитие 75 ударных БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме этого, 63 имитационных беспилотника локационно потеряны (без негативных последствий).

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