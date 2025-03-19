Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО уничтожили 72 из 145 БпЛА

В ночь на 19 марта российские войска вновь устроили воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили по мирным украинским городам и селам беспилотники и ракеты.

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Силы ПВО сбили 72 российских дрона. О результатах боевой работы рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаковать наше государство захватчики начали с 19:00 18 марта.

В течение ночи они запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре зенитных управляемых ракет С-300 и 145 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 56 вражеских беспилотников – локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.

В частности, во время ночной атаки Россия атаковала дронами Полтавщины. В регионе работала ПВО, однако без последствий не обошлось. Так, обломками сбитого БПЛА в Миргородском районе повреждено складское помещение одного из предприятий.

"К счастью, пострадавших нет. Также произошло возгорание соломы. Пожар ликвидирован", – отметил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

А на Днепропетровщине под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги.

"Есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. ⠀Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. К счастью, без пострадавших. Для тушения пожара на объекте отдан приказ о выезде пожарного поезда "Укрзалізниці". Работаем над восстановлением", – рассказали в УЗ.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в течение ночи над регионом силы ПВО сбили восемь "Шахедов".

Вследствие атаки в Днепре произошел пожар. Зафиксированы разрушения и в других населенных пунктах области.

"Два возгорания возникли и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект. От беспилотников страдала и Никопольщина. Агрессор целил по райцентру и Марганецкой громаде. Разрушениям подверглись частный дом, хозяйственное сооружение, авто", – перечислил Лысак, добавив, что люди в результате атаки не пострадали.

В Черкасской области в течение воздушной тревоги, продолжавшейся более 5 часов, защитники сбили 10 российских БпЛА.

"Обращений в экстренные службы относительно травмированных или разрушений инфраструктуры не было", – подчеркнул глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, ночью 19 марта россияне атаковали "Шахедами" больницы Сумской области. Вражеский БПЛА упал на крышу областной клинической больницы, там разгорелся пожар. Также было атаковано медучреждение в Краснополье.

Также войска РФ ударили по Киевщине "Шахедами". В результате атаки разрушены дома, есть пострадавший.

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