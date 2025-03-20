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Оккупанты атаковали жилые микрорайоны Славянска дронами: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
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Оккупанты атаковали жилые микрорайоны Славянска дронами: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Вечером 19 марта войска Российской Федерации запустили дроны-камикадзе по Славянску Донецкой области. Попадания произошли по жилым микрорайонам, пострадали двое гражданских.

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Облпрокуратура сообщила, что агрессор применил Shahed-136 (российский вариант названия – "Герань-2"). Атака шестью беспилотниками началась около 21:00.

В одном из многоквартирных домов прифронтового города получили телесные повреждения двое мужчин 28 и 30 лет. Мирные жители доставлены в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, рук и ног.

В результате ударов и возникших пожаров повреждены жилые дома и автотранспорт.

Оккупанты атаковали жилые микрорайоны Славянска дронами: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

"Прокуроры фиксируют последствия атаки на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – рассказала пресс-служба.

Оккупанты атаковали жилые микрорайоны Славянска дронами: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото
Оккупанты атаковали жилые микрорайоны Славянска дронами: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Вечером 6 марта россияне сбросили авиабомбу на жилую застройку Славянска. Тогда получили ранения шесть горожан: молодая супружеская пара и их четырехлетняя дочь, женщина с трехлетней дочерью и 70-летний мужчина.

– В марте СБУ поймала в Славянске российскую агентку, которая по заданию куратора следила за украинскими военнослужащими и корректировала огонь оккупантов. Примечательно, что перед этим правоохранители разоблачили ее брата-предателя, и женщина решила продолжить его "шпионскую работу".

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