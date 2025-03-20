Оккупанты атаковали жилые микрорайоны Славянска дронами: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Вечером 19 марта войска Российской Федерации запустили дроны-камикадзе по Славянску Донецкой области. Попадания произошли по жилым микрорайонам, пострадали двое гражданских.

Видео дня

Облпрокуратура сообщила, что агрессор применил Shahed-136 (российский вариант названия – "Герань-2"). Атака шестью беспилотниками началась около 21:00.

В одном из многоквартирных домов прифронтового города получили телесные повреждения двое мужчин 28 и 30 лет. Мирные жители доставлены в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, рук и ног.

В результате ударов и возникших пожаров повреждены жилые дома и автотранспорт.

"Прокуроры фиксируют последствия атаки на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – рассказала пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Вечером 6 марта россияне сбросили авиабомбу на жилую застройку Славянска. Тогда получили ранения шесть горожан: молодая супружеская пара и их четырехлетняя дочь, женщина с трехлетней дочерью и 70-летний мужчина.

– В марте СБУ поймала в Славянске российскую агентку, которая по заданию куратора следила за украинскими военнослужащими и корректировала огонь оккупантов. Примечательно, что перед этим правоохранители разоблачили ее брата-предателя, и женщина решила продолжить его "шпионскую работу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!