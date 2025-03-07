Оккупанты ударили по Славянску на Донетчине, среди раненых – дети. Фото

Российские оккупационные войска вечером 6 марта сбросили авиабомбу на жилую застройку Славянска в Донецкой области. В результате действий агрессора получили ранения мирные жители горожан, в том числе дети.

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Об этом сообщила в Facebook Донецкая областная прокуратура. Авиаобстрел был зафиксирован в 22:25 четверга.

Предварительно, против гражданского населения враг использовал бомбу "ФАБ-250" с унифицированным модулем планирования и коррекции. Средство поражения попало по частному сектору.

Телесные повреждения получили супружеская пара в возрасте 24 и 27 лет и их четырехлетняя дочь. Также пострадала 30-летняя женщина с трехлетней дочерью. Кроме того, пострадал мужчина 70 лет.

На момент атаки граждане находились в своих домах. У пострадавших медики диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и осколочное ранение. Все были доставлены в больницу.

Российским авиаобстрелом в городе повреждены 28 частных домов и пять легковых автомобилей.

При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры на местах принимают все возможные и надлежащие меры по документированию последствий атак оккупантов на гражданское население", – отметили в Донецкой облпрокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ задержала двух корректировщиков, наводивших российские удары на Славянск и Краматорск. Оба предателя были завербованы врагом через соцсети, в которых оставляли комментарии в поддержку оккупантов из РФ.

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