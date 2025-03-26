Россия увеличивает количество экипажей 'Шахедов' и готовит новые площадки для запуска – ЦПД

Страна-агрессорка Россия увеличивает количество экипажей для беспилотников "Шахед". Таким образом, враг планирует терроризировать Украину еще большим количеством дронов-камикадзе.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что оккупанты не заинтересованы в окончании войны.

"Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для наращивания количества пусков. Также готовит новые площадки", – говорится в сообщении.

Коваленко убежден, что враг и дальше будет совершать масштабные атаки мирного населения с помощью беспилотников.

"Вот так Россия "хочет" прекращения огня и мира – они планируют наращивать террор гражданских ", – подчеркнул глава ЦПД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку дронами, которую совершила в ночь на 26 марта Россия. Он отметил необходимость усиления давления, в том числе санкций от США, на страну-агрессорку ради прекращения российских ударов.

Ночью на 26 марта 117 ударных дронов РФ атаковали ряд областей Украины, в том числе Днепропетровскую, Сумскую, Черкасскую и другие регионы.

В Кривом Роге пострадали объекты гражданской инфраструктуры, а также местное предприятие. В Ахтырке в Сумской области – дома, магазины, обычная инфраструктура. Под обстрелами, в частности, были общины Донбасса, Харьковщины, Запорожской области.

В Черкасскую область захватчики направили значительное количество ударных беспилотников, большинство из них летело на облцентр. В результате атаки в Черкассах вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

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