Оккупанты атаковали Кривой Рог, произошли пожары: повреждены админздание, склады, предприятие. Фото

Войска Российской Федерации вечером 25-го и ночью 26 марта обстреливали Кривой Рог "Шахедами". Это была самая массовая с начала войны атака по городу вражескими дронами-камикадзе.

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Об этом сообщил в Facebook председатель Совета обороны города Александр Вилкул. "Наверное, так оккупанты "хотят мира" – написал он.

Глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации Сергей Лысак уточнил в Telegram-канале, что в Кривом Роге произошло несколько возгораний, чрезвычайники потушили огонь.

Повреждены административное здание, складские помещения, промышленное предприятие, пожарная часть и шесть авто.

При этом потерпевших (по информации на утро среды) не было. "Все живы, слава богу. Реально чудо. Разрушения значительные", – отметил Вилкул.

Он поблагодарил воинов ПВО за работу, потому что последствия могли бы быть гораздо тяжелее. Всего в небе над областью вечером и ночью было сбито 12 БПЛА противника.

Добавим, что в Криворожском районе ночью обстрелов не было, а в Никопольском районе захватчики атаковали Никополь и Марганецкую громаду. Там повреждены два многоквартирных дома, предприятие и один легковой автомобиль.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 25 марта российские оккупационные войска обстреляли село Куртовка на Донетчине. Вследствие этой атаки погибли 3-летняя девочка и ее 36-летняя мать – гражданские находились на детской площадке и получили ранения, несовместимые с жизнью.

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