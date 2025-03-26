"Нужны сильные шаги мира и очевидное давление на Россию": Зеленский отреагировал на новый удар врага по Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку дронами, которую совершила в ночь на 26 марта страна-оккупантка. Он отметил необходимость усиления давления, в том числе санкций от США, на Россию ради прекращения российских ударов.

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Прошлой ночью в небе над Украиной было еще 117 ударных дронов, большинство из которых – "Шахеды". В своих соцсетях он подчеркнул, что это еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны.

"Всем, кто пострадал, должна быть оказана помощь. Но нужны сильные шаги мира и очевидное давление на Россию – большее давление, больше санкций от США, чтобы российские удары прекратились", – заявил президент.

Зеленский считает, что наносить такие масштабные удары после переговоров по прекращению огня означает демонстрировать всему миру, что Москва не намерена идти на настоящий мир.

"Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет ни в ответ на мирное предложение партнеров", – напомнил глава государства.

Ночью на 26 марта 117 ударных дронов РФ атаковали ряд областей Украины, в том числе Днепропетровскую, Сумскую, Черкасскую и другие регионы.

В Кривом Роге пострадали ряд объектов гражданской инфраструктуры, а также местное предприятие. В Ахтырке в Сумской области – дома, магазины, обычная инфраструктура. Под обстрелами также находились общины Донетчины, Харьковщины, Запорожской области.

В Черкасскую область захватчики направили значительное количество ударных дронов, большинство из них летело на облцентр. В результате атаки в Черкассах вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новое заявление Кремля, согласно которому тишина в Черном море будет зависеть от вопроса снятия санкций. Зеленский подчеркнул, что Россия снова пытается манипулировать фактами, обманывая весь мир.

Кроме того, один из главных результатов переговоров Украины, Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде за 23-25 марта – это прекращение огня по энергетике стран. Такие действия могут быть уже в скором времени, сообщил глава государства.

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