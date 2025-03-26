Оккупанты атаковали Черкассы дронами, произошел пожар: поврежден объект инфраструктуры

В ночь на 26 марта под российскими ударами оказалась Черкасщина: на регион захватчики направили значительное количество ударных дронов, большинство из них летело на облцентр. В Черкассах в результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

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Также обломками сбитых дронов повреждены складские помещения частного предприятия. О последствиях ночной вражеской атаки рассказал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Еще ночью, по его словам, на Черкасскую область полетели российские беспилотники. Большинство из них россияне направили в город Черкассы. Силы ПВО сбили 12 "Шахедов", однако в облцентре зафиксированы разрушения.

"В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидирован. Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия. Обследование территории продолжается", – подчеркнул Табурец.

Он также добавил, что люди в результате вражеской атаки в регионе не пострадали.

Напомним, накануне стало известно, что россияне в Донецкой области убили трехлетнего ребенка и его мать. 36-летняя женщина и ее маленькая дочь находились на детской площадке, когда российские оккупационные войска обстреляли село Куртовка Дружковской громады. Обе получили смертельные ранения.

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