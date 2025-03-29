Россия атаковала Харьков 'Шахедами': взрывы прогремели в разных районах города, есть погибший и пострадавшие

Вечером в субботу, 29 марта, российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. Взрывы раздавались в разных частях города, на данный момент известно об одном погибшем, еще 10 людей ранены.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Ряд ударов россияне нанесли по Шевченковскому району.

В этом районе вражеский БПЛА попал в частный дом. Там погиб один человек.

Еще один удар зафиксирован в Холодногорском районе Харькова, к счастью, обошлось без пострадавших.

"В центре Харькова взрыв. Удар шахедом... Еще один взрыв. Харьков под атакой шахедов, будьте осторожны!" – писал городской голова Игорь Терехов.

По состоянию на 21:45 количество пострадавших в результате массированной атаки РФ возросло до 10 человек, среди них 16-летние парень и девушка. По меньшей мере один раненый в тяжелом состоянии.

По словам Терехова, на одном из мест прилетов вспыхнул пожар. Всего, по предварительной информации, попадания вражеских БПЛА произошли по шести адресам.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером 26 марта массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками типа Shahed-136, под удар врага попали жилые кварталы. Число пострадавших среди жителей возросло до 13 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!