Россия атаковала Украину 23 ракетами и 109 дронами: сбито 53 вражеских цели, пострадали шесть областей

В ночь на 6 апреля Силы обороны уничтожили над Украиной 40 российских ударных дронов, а полсотни БПЛА-имитаторов были потеряны локационно. Под утро страна-агрессор РФ ударила также баллистическими и крылатыми ракетами – защитники неба сбили 13 таких целей.

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В результате действий врага пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасщина и Николаевщина. Об отражении очередного российского комбинированного нападения рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с субботы на воскресенье агрессор совершил комбинированный удар ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА. Предварительно, радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопроводили в общем 132 средства воздушного нападения – 23 вражеские ракеты и 109 беспилотников разных типов. В частности, военные преступники с РФ применили против мирных городов Украины:

– девять крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области РФ);

– восемь крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

– шесть баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Брянская область РФ);

– 109 ударных дронов типа Shahed и дронов-имитаторов (районы пусков – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск в РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

Это воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 воскресенья подтверждено сбитие 53 воздушных целей:

– шести крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

– шести крылатых ракет "Калибр";

– одной баллистической ракеты "Искандер-М";

– 40 "Шахедов".

Кроме этого, 53 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

В Киеве в результате российской ракетной атаки возникли пожары в трех районах, один человек погиб и трое пострадали. Также зафиксированы повреждения и разрушения в трех районах Киевщины.

Из-за дроновой атаки в Николаеве вспыхнули пожары в частных домах, есть разрушения. Ранения получили четыре человека.

В Сумах восемь "Шахедов" попали по гражданской инфраструктуре: возник масштабный пожар, в том числе горели административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 апреля Россия применила для атаки по Украине 92 дрона: из них защитники неба сбили 51 ударный БПЛА, еще 31 имитационный был потерян локационно. Из-за действий агрессора пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

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