Армия России атаковала Николаев, обломки дронов повредили здания: есть раненые

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед" город Николаев. В результате вражеского удара вспыхнули пожары в частных домах, есть разрушения.

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Ранения получили четыре человека. Подробности сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

На протяжении ночи Николаевщина находилась под атакой российских дронов. В регионе работали силы ПВО.

Еще вечером минувшего дня, около 22:00, захватчики направили "Шахеды" на Николаев.

"В результате падения обломков и действия взрывной волны возникли два пожара в частных домовладениях, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждены 13 частных дома и автомобиль", – перечислил Ким.

Пострадали также люди: ранения получили женщины 49-ти, 67-ми и 72-х лет и 57-летний мужчина.

"По состоянию на сегодняшний день у всех состояние стабильное, лечение будут проходить амбулаторно", - добавил глава Николаевской ОВА.

Кроме того, 5 апреля захватчики четыре раза атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду и один раз – акваторию Очаковской громады (обе – в Николаевском районе). В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили КАБом по Купянску и попали в многоэтажку. Там произошло возгорание балконов со второго по седьмой этажи, пожары произошли также в четырех квартирах. Пострадали два человека.

Также ночью Россия атаковала Киевщину баллистикой. В столице после громких взрывов вспыхнули пожары, есть пострадавшие и разрушения.

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