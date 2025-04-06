Россия атаковала Киевщину баллистикой: в столице раздались громкие взрывы, работает ПВО

Утром 6 апреля Россия запустила баллистические ракеты по Киевской области, во время воздушной тревоги многочисленные громкие взрывы раздались в столице: над сбитием целей работает противовоздушная оборона. В результате вражеской атаки возникли вызовы медиков в несколько районов города – вероятно, речь идет о падении обломков сбитых целей на территории нежилой застройки.

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Об угрозе ударов известили в Воздушных силах ВСУ. В частности, около 05:00 и после сообщалось о движении нескольких скоростных целей в сторону Киева.

"В Киеве взрывы из-за работы ПВО. Не покидайте укрытий!" – подтвердили в КГВА.

В 05:15 мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий район, а затем также в Оболонский район города.

"Бригада следует на место. Ракетная атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

В соцсетях появилась информация о мощном пожаре в столице во время атаки РФ.

Мэр сообщил о вероятном падении обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. Речь идет о территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места.

Мониторинговые каналы сообщают, что на Киев и пригород были запущены до 10 российских баллистических ракет – предположительно, северокорейских KN-23.

Пока угроза баллистики продолжается почти для всей страны, ведь в воздухе в РФ все еще находятся стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

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