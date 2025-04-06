'Покраснела' вся Украина: Россия запустила крылатые ракеты 'Калибр'

В ночь на воскресенье, 6 апреля, российские оккупационные войска устроили ракетную атаку на Украину. Враг запустил крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, из-за чего тревогу объявили во всех областях.

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В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракет с Херсонщины на Николаевщину, затем они перелетели в Кировоградскую область. Они с севера Кировоградщины продолжали движение в направлении Черкасской области.

Также вражеские ракеты фиксировались на востоке Днепропетровщины (курс – северо-западный). Тем временем ракеты из Черкасской области летели на Виннитчину/Киевщину.

Параллельно с этим продолжается атака "Шахедов" на Украину, которая началась около 20 часов вечера 5 апреля.

Кроме того, мониторинговые каналы проинформировали о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Они летят юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона страны-агрессора. По состоянию на 2:10 было известно о 8-9 бортах в воздухе.

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Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 апреля россияне запустили "Шахеды" по Николаеву. Вследствие обстрела в городе вспыхнули пожары в домах, три человека пострадали.

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