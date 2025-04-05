Россия атаковала дронами Николаев: вспыхнули пожары в домах

Страна-террорист продолжает атаковать украинские города. Вечером, 5 апреля, россияне запустили "Шахеды" по Николаеву.

Видео дня

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким. Отмечается, что в результате обстрелов в городе вспыхнули пожары в домах.

"В результате атаки "Шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах. Службы на местах", – говорится в сообщении чиновника.

Позже городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки повреждения в частном секторе.

"Мы уже определили объем работ. Коммунальные службы начнут ликвидацию последствий. К счастью, обошлось без жертв. Это самое главное", – отметил он.

Как сообщил OBOZ.UA, вечером 4 апреля войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог. Погибли 19 человек (в том числе девять детей), более 70 пострадали. Правоохранители показали первые минуты после удара страны-агрессорки России и отметили, что целью россиян стали дети.

Позже вечером кафиры вторично за день обстреляли Кривой Рог, ударив по городу беспилотниками типа "Шахед". Вспыхнули пожары, один человек погиб.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате террористических атак РФ 4 апреля. Кроме того, 6 апреля по всей Украине объявили день траура по погибшим в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!