Приспущены флаги, раздается тишина: 6 апреля в Украине объявили День траура по погибшим в Кривом Роге

Воскресенье, 6 апреля, в Украине будет День траура по погибшим в Кривом Роге. Страна-террорист атаковала город на Днепропетровщине и убила 19 человек.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он отметил, что по всей стране будут приспущены флаги и будет звучать тишина.

"Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге. Все областные центры Украины, большие и малые общины бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в общинах будет объявлен День траура", – говорится в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что от Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода – флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина.

"Россия воюет с украинскими городами, жилыми домами, больницами и детскими площадками. Разрушает судьбы, уносит жизни, убивает детей", – резюмировал новость Кулеба.

Ранее стражи порядка показали первые минуты после удара страны-агрессорки России по Кривому Рогу 4 апреля. Они одними из первых прибыли на место атаки и увидели жуткие кадры.

Напомним, накануне вечером кафиры ударили "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, где неподалеку была детская площадка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в больнице скончался пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу мальчик, которому не было и 4 лет. Он получил серьезные ранения, врачи реанимировали его на месте удара, кадры реанимационных мероприятий облетели накануне сеть. о

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