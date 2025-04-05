Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: защитники сбили 51 российский дрон из 92-х

В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Украину 92 дронами. Силы ПВО сбили 51 беспилотник.

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Еще более трех десятков дронов не достигли целей. О результатах боя в украинском небе рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку российские войска начали еще накануне около 21:00. За ночь россияне запустили 92 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям российских городов Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина", – отметили в Воздушных силах.

Напомним, накануне вечером Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетело в плотную жилую застройку, неподалеку от эпицентра удара была детская площадка.

К концу суток было известно о 18 погибших, среди которых девять детей. Число пострадавших превысило 60 человек, среди них также много несовершеннолетних.

Жуткие кадры облетели мир, мировые лидеры осудили ракетный удар по Кривому Рогу, а в России удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где в пятницу вечером якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание".

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