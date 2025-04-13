'Россия целилась в гражданских': вторая ракета была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе. Детали удара

По Сумам утром 13 апреля Россия запустила две баллистические ракеты. По крайней мере одна из них – та, что прилетела второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

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Именно повторный удар врага лишил жизни большинство погибших горожан, эта атака была не случайностью, а спланированным террористами деянием с целью убить как можно больше людей, оказавшихся в радиусе поражения субприпасами. Об этом заявил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

По его словам, из двух российских ударов именно второй натворил больше всего беды.

"Колоссальная жестокость российского террора! Сегодня утром были нанесены два ракетных удара по центру города Сумы. Именно повторный удар баллистической ракетой принес человеческие потери с большим количеством погибших и раненых", – подчеркнул Кривошеенко.

Он поделился предварительными выводами компетентных структур по поводу того, что по крайней мере одна из запущенных Россией по облцентру ракет имела кассетное снаряжение.

"Вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами по Сумам, была вероятно начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города. По предварительным выводам, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов", – подчеркнул начальник Сумской МВА.

Он добавил, что второй взрыв произошел примерно в 200 метрах от места первого прилета и пришелся на район с плотной жилой застройкой, учебными заведениями и магазинами.

"Такие действия террористов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах", – подчеркнул Кривошеенко.

Он добавил, что в городе продолжают работать все службы, правоохранители и эксперты. И вскоре должны быть обнародованы официальные выводы по типу боеприпаса, который использовали российские войска с целью убить как можно больше людей.

"Искренние соболезнования семьям погибших, боремся за каждую жизнь в больницах города", – подчеркнул чиновник.

Напомним, около 10:13 13 апреля в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики из российского Курска, а уже через две минуты две российские баллистические ракеты прилетели в центр города.

Известно более 30 погибших из-за вражеского удара по Сумам, среди них – двое детей. Еще около сотни гражданских, в том числе дети, получили ранения.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, уже установлено, что атаковал враг двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. Запускали их российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (населенный пункт Лески) и Курской (населенный пункт Леженьки) областей государства-агрессора.

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