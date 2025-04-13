Буданов назвал тип ракет, которыми РФ ударила по Сумам и убила более 30 человек

Россияне утром 13 апреля нанесли удар по центру Сум : двумя баллистическими ракетами они ударили по гражданским, которые в Вербное воскресенье возвращались домой из церквей или только шли в храмы. Главное управление разведки Министерства обороны уже установило подразделения российской армии, причастные к совершению этого тяжкого военного преступления, а также места, откуда запускались ракеты.

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Об этом сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов. Он добавил, что военная разведка вместе с другими составляющими Сил обороны будет делать все возможное, чтобы каждый, кто отдавал приказы и запускал ракеты, не ушел от возмездия за убийство десятков безвинно погибших украинцев.

"Очередное военное преступление России – удар баллистикой по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался с богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой Москвы", – отметил Буданов.

Он также рассказал, что военная разведка уже собрала определенную информацию о том, чем, откуда и кто именно атаковал облцентр.

"Уже известно, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (населенный пункт Лиски) и Курской (населенный пункт Леженьки) областей государства-агрессора соответственно", – сообщил начальник ГУР.

Он добавил: сделать так, чтобы каждый причастный к убийству более 30 украинцев и ранение более 80 гражданских в Сумах заплатил за содеянное, отныне будет делом чести для каждого защитника Украины.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник – от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты – не избежал возмездия. Искренние соболезнования родным погибших", – резюмировал Буданов.

Напомним, около 10:15 в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удары по Сумам. По облцентру оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами – по некоторым данным, в кассетном снаряжении. В эпицентре поражения оказался троллейбус, на котором люди возвращались из церкви: в нем погибли практически все пассажиры.

По состоянию на 14:10, по данным ГСЧС, было известно, что погибли 32 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей.

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