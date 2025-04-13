Люди возвращались из церкви, в троллейбусе погибли практически все: в Сумской ОВА рассказали детали об ударе РФ

Для удара по центру Сум утром 13 апреля россияне использовали баллистические ракеты с кассетным снаряжением. Основной удар пришелся на троллейбус с гражданскими: больше всего людей погибло именно там.

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Враг умышленно выбрал оружие, время и место для атаки, чтобы повлечь за собой как можно большее количество смертей гражданских украинцев. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, применение именно кассетного боеприпаса подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Около 10:15 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские войска ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами в кассетном снаряжении. По меньшей мере, одна из них взорвалась в воздухе.

В эпицентре поражения оказался троллейбус: большинство погибших людей находились именно в нем.

"Это троллейбус смерти, к сожалению, там очень много было людей, детей... Больше всего людей погибли в троллейбусе – практически все, кто там был. Сейчас проводится эвакуация тел", – сказал глава Сумской ОВА.

Он также отметил, что люди возвращались из церкви, когда российская армия нанесла ракетные удары. Также Артюх добавил, что он прибыл на место удара после первого взрыва. И тогда Россия атаковала снова: вторая ракета разорвалась в воздухе, а элементы кассетного боеприпаса поразили гражданское население и инфраструктуру.

Использование кассетной баллистической ракеты для атаки на Сумы подтвердил и Ермак.

"Ракета с кассетными боеприпасами – это россияне делают, чтобы убить как можно больше гражданских людей. Удар по городу Сумы – это сознательный обстрел гражданских людей", – подчеркнул он.

Использование кассетных боеприпасов для ударов по городам с плотной застройкой считается тяжким военным преступлением.

Напомним, около 10:13 13 апреля в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики из российского Курска, а уже через две минуты две российские баллистические ракеты прилетели в центр города.

По состоянию на 13:00 было известно о более 30 погибших из-за вражеского удара по Сумам, среди них – двое детей. Еще более 80 гражданских, в том числе семеро детей, получили ранения.

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