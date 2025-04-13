Как мир реагирует на жестокий удар РФ по Сумам: первые комментарии

Пока большинство стран цивилизованного мира призывают к мирному урегулированию, российские войска продолжают систематически убивать мирных жителей Украины. После ракетного удара по Сумам 13 апреля политики констатировали, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены.

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Некоторые представители европейских государств призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизней. Реакцией на российский теракт в Сумах политики поделились в социальной сети Х.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна скорбит вместе с Украиной и призывает усилить ПВО для спасения жизней. Также она отметила, что агрессор должен понести ответственность, ведь такому злу нет оправдания.

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас отметила, что жители в Сумах собрались на Вербное воскресенье, но их встретили российские ракеты.

"Ужасный пример усиления нападений России, в то время как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня с украинским народом", – заявила европейский политик.

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили, что несмотря на самые лучшие совместные усилия США, Украины и ЕС, вместо прекращения огня все, что может предложить Россия, это еще одно нападение и смертоносная атака, в результате которой погибли десятки мирных жителей в Сумах.

"Эти преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены! Соболезнования пострадавшим и их семьям. Румыния будет продолжать поддерживать Украину против несправедливого российского вторжения и ради мира, в котором нуждаются ее граждане и регион", – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова выразила соболезнования и констатировала, что Россия совершила очередное преступление, убив мирных граждан.

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил миру, что война была инициирована только Россией, и теракт в Сумах подтверждает, что только Россия решила продолжать агрессию с откровенным игнорированием человеческих жизней, международного права и дипломатических усилий президента Трампа.

"Нужны решительные меры по прекращению огня в отношении России. Франция без устали работает над этой целью вместе со своими партнерами. Жертвам, раненым и всей Украине, которая продолжает сопротивляться: наша солидарность, наше уважение, наша непреклонная преданность", – заявил французский президент.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал российский ракетный удар пощечиной всем, кто стремится к миру. Он подчеркнул, что цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить российских варваров, которые убивают мирных жителей и детей.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что пока христиане празднуют Вербное воскресенье, Россия снова убила десятки невинных мирных жителей Украины.

"Этот варварский акт показывает, что Россия не хочет мира. Мои соболезнования семьям погибших и раненых. Латвия подтверждает свою поддержку Украины и справедливого мира", – заявил глава государства.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта возмущен преступным ракетным ударом России по центру города Сумы. Он констатировал, что РФ продолжает свою кампанию насилия, в очередной раз показывая, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила.

"Мое сердце с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал от очередного жестокого акта агрессии. Европейский Союз всегда будет на стороне героического народа Украины. Те, кто несет ответственность за эти атаки, должны быть привлечены к ответственности перед правосудием", – заявил Кошта.

По состоянию на 14:00 число жертв российского теракта в Сумах увеличилось до 32 человек. Еще 84 мирных жителя получили ранения.

Напомним, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

Ранее сообщалось, что 12 апреля российская террористическая армия массированно обстреливала населенные пункты Харьковской области. Вследствие военных преступлений погибло два человека, ранения получили 7 мирных жителей.

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