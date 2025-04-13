Враг обстрелял больницу на Черниговщине: ранена медсестра, есть повреждения. Фото

В воскресенье, 13 апреля, российские военные обстреляли больницу в Черниговской области. В результате атаки ранения получила медсестра, есть разрушение.

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Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он показал фото поврежденных отделений медицинского учреждения.

Глава ОВА отметил, что даже в Вербное воскресенье оккупанты не прекращают терроризировать мирное население.

"Семеновка. Россияне снова обстреляли больницу. Били ударными дронами. Есть разрушения – повреждены реанимационное и стоматологическое отделение. В результате прилета ранена медработница, медсестра Семеновской городской больницы", – говорится в сообщении.

Чаус подчеркнул, что циничный удар враг наносит уже не в первый раз.

"Коварный удар и уже не первый, к сожалению. И это в большой церковный праздник, на Вербное воскресенье. У российских преступников нет ничего человеческого", – написал чиновник.

Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки ранений получили 99 человек, среди пострадавших есть дети, по меньшей мере 33 человека погибли. Вражеская атака произошла около 10:15.

Как сообщал OBOZ.UA, днем, 13 апреля, российская террористическая армия в очередной раз обстреляла Харьков. Во вражеский удар попала территория детского сада. Также захватчики ударили из тяжелой артиллерии по детскому медучреждению в Херсоне.

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