Враг обстрелял больницу на Черниговщине: ранена медсестра, есть повреждения. Фото
В воскресенье, 13 апреля, российские военные обстреляли больницу в Черниговской области. В результате атаки ранения получила медсестра, есть разрушение.
Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он показал фото поврежденных отделений медицинского учреждения.
Глава ОВА отметил, что даже в Вербное воскресенье оккупанты не прекращают терроризировать мирное население.
"Семеновка. Россияне снова обстреляли больницу. Били ударными дронами. Есть разрушения – повреждены реанимационное и стоматологическое отделение. В результате прилета ранена медработница, медсестра Семеновской городской больницы", – говорится в сообщении.
Чаус подчеркнул, что циничный удар враг наносит уже не в первый раз.
"Коварный удар и уже не первый, к сожалению. И это в большой церковный праздник, на Вербное воскресенье. У российских преступников нет ничего человеческого", – написал чиновник.
Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки ранений получили 99 человек, среди пострадавших есть дети, по меньшей мере 33 человека погибли. Вражеская атака произошла около 10:15.
Как сообщал OBOZ.UA, днем, 13 апреля, российская террористическая армия в очередной раз обстреляла Харьков. Во вражеский удар попала территория детского сада. Также захватчики ударили из тяжелой артиллерии по детскому медучреждению в Херсоне.
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