"Россия получит нашу ярость и возмездие": Генштаб ВСУ пообещал жесткий ответ на удар по Сумам

Генеральный штаб ВСУ пообещал жесткое возмездие за ракетный удар армии РФ по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, унесшего жизни по меньшей мере 34 мирных граждан и еще 117 человек получили ранения. Украинские военные готовят решительный ответ, заявив, что враг будет отвечать за каждого погибшего украинца.

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При этом у российских военных преступлений нет срока давности, подчеркнули в Генштабе Вооруженных сил Украины. Преступники должны понести заслуженное наказание.

Россияне сознательно выбрали символический день – великий христианский праздник, Вербное воскресенье, чтобы совершить очередное преступление против человечности. Враг воюет против гражданских людей, ведь не может добиться успехов на фронте.

"Не достигнув стратегических успехов на поле боя, враг снова прибегает к своей привычной тактике — воюет с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что страна-оккупантка снова показала, что не хочет мира, а настоящая цель – посеять страх и панику. Военные пообещали, что враг "получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие".

"Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику — везде, где бы они ни были", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления воздушной тревоги о баллистической угрозе прошло всего две минуты, как две российские ракеты прилетели по центру Сум. Одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

Российская террористическая атака против гражданского населения не осталась без внимания международных лидеров. Они подчеркнули, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Дипломаты и политики выступили за усиление противовоздушной обороны Украины для спасения жизни.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно сделать шаг к миру – прекратить огонь без всяких условий.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой". Он обратился в США, Европу и весь мир с призывом давить на РФ и усилить защиту Украины.

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