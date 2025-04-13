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"Россия получит нашу ярость и возмездие": Генштаб ВСУ пообещал жесткий ответ на удар по Сумам

Екатерина Дутик
War
2 минуты
1,6 т.
Последствия ракетного удара по Сумам 13 апреля

Генеральный штаб ВСУ пообещал жесткое возмездие за ракетный удар армии РФ по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, унесшего жизни по меньшей мере 34 мирных граждан и еще 117 человек получили ранения. Украинские военные готовят решительный ответ, заявив, что враг будет отвечать за каждого погибшего украинца.

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При этом у российских военных преступлений нет срока давности, подчеркнули в Генштабе Вооруженных сил Украины. Преступники должны понести заслуженное наказание.

Россияне сознательно выбрали символический день – великий христианский праздник, Вербное воскресенье, чтобы совершить очередное преступление против человечности. Враг воюет против гражданских людей, ведь не может добиться успехов на фронте.

"Россия получит нашу ярость и возмездие": Генштаб ВСУ пообещал жесткий ответ на удар по Сумам

"Не достигнув стратегических успехов на поле боя, враг снова прибегает к своей привычной тактике — воюет с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что страна-оккупантка снова показала, что не хочет мира, а настоящая цель – посеять страх и панику. Военные пообещали, что враг "получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие".

"Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику — везде, где бы они ни были", – говорится в заявлении.

Генштаб ВСУ пообещал возмездие за ракетный удар по Сумам

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления воздушной тревоги о баллистической угрозе прошло всего две минуты, как две российские ракеты прилетели по центру Сум. Одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

Российская террористическая атака против гражданского населения не осталась без внимания международных лидеров. Они подчеркнули, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Дипломаты и политики выступили за усиление противовоздушной обороны Украины для спасения жизни.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно сделать шаг к миру – прекратить огонь без всяких условий.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой". Он обратился в США, Европу и весь мир с призывом давить на РФ и усилить защиту Украины.

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