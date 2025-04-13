Защитники неба сбили 43 ударных дрона, которыми Россия атаковала Украину

Силы обороны в ночь на 13 апреля сбили над Украиной 43 российских ударных дрона. Еще более десятка имитационных БПЛА были локационно потеряны.

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Вражеская атака продолжалась с 20:30 минувших суток. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что на этот раз агрессор атаковал 55 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Они сбили 43 "Шахеда" (ударные дроны других типов) на севере, юге и в центре страны.

Кроме этого, 12 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью во время воздушной атаки РФ на юге Украины два "Шахеда" были уничтожены воинами Военно-морских сил ВСУ.

В небе над Сумщиной зенитчики сбили четыре, а над Черкасщиной – пять вражеских БПЛА.

Российские дроны были сбиты и на Киевщине: в Фастовском районе в результате атаки возникло возгорание кровли ангара, которое быстро ликвидировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 апреля защитники неба сбили 56 ударных дронов РФ, а 24 БПЛА-имитатора были локационно потеряны. В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.

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