Россия ночью атаковала Украину 88 БпЛА: силы ПВО сбили 56 вражеских дронов, пострадали пять регионов

В ночь на 12 апреля Россия вновь устроила воздушную атаку на Украину: на украинские города и села враг направил 88 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов.

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Еще почти четверть сотни не достигли целей. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку враг начал около 20:00 11 апреля. Вечером, ночью и утром россияне запустили 88 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 24 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина", – отметили в Воздушных силах.

Так, на Днепропетровщине вечером и ночью защитники неба уничтожили 17 вражеских беспилотников.

"Из-за атаки БпЛА в Днепре поврежден частный дом. Пожар, возникший в доме в Павлоградском районе, спасатели потушили. Изувечено также фермерское хозяйство. FPV-дронами агрессор ударил по Никопольщине – райцентру и Марганецкой громаде. Беспилотником также атаковал Синельниковщину. Задело линию электропередач. Всюду обошлось без погибших и пострадавших", – перечислил последствия ночных вражеских атак в регионе начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Над Сумщиной украинские воины ночью сбили 5 вражеских ударных дронов, всего же с начала года, по подсчетам Сумской ОВА, над регионом уничтожено 866 российских беспилотников.

Не обошлось без прилетов: в Сумах в результате атаки повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий.

"Травмированных и погибших нет. На месте происшествия работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки", – отметил руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко.

В Черкасской области силы ПВО приземлили три "Шахеда".

"Обошлось без травмированных. Обращений по поводу повреждения имущества пока тоже нет. Обследование территории продолжается", – написал в 08:07 глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Работала ПВО и в Киевской области. Там есть сбитые цели, защитники неба не допустили попаданий в объекты критической инфраструктуры.

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, иссечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен. В Бучанском районе повреждены складские помещения. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – рассказал в.и.о начальника Киевской ОВА Николай Калашник.

Напомним, накануне стало известно, что оккупанты ударили дронами по автомобилям волонтеров на Харьковщине. Захватчики в селе Ивашки Золочевского района атаковали грузовик, перевозивший продукты в волонтерский центр.

Также сообщалось, что россияне ударили по Херсону. Повреждения получили многоэтажные и частные дома, пострадали по меньшей мере пять человек. Одна из раненых женщин была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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