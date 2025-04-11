Везли продукты: оккупанты ударили дронами по автомобилям волонтеров на Харьковщине

Страна-оккупант продолжает ежедневно терроризировать города и села Украины. Днем 11 апреля российские захватчики прицельно ударили FPV-дронами по автомобилям местных волонтеров Харьковской области. Такую террористическую атаку враг совершил в селе Ивашки Золочевской общины.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, обошлось без пострадавших.

Первый удар пришелся по грузовику волонтеров, когда они везли пищевые продукты в волонтерский центр.

"В результате удара поврежден корпус автомобиля, радиатор и стекло", – рассказал Синегубов.

Второй легковой автомобиль получил повреждения, когда подвозил гуманитарную помощь в дома. Россияне сбросили с дрона взрывное устройство под колеса машины.

Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, в машинах были только водители. Они, к счастью, не получили ранения.

Глава общины подчеркнул, что оккупанты прицельно бьют по гражданским машинам, что очень усложняет перевозку гуманитарной помощи.

"Россияне знают, что это местные гражданские автомобили, все равно прицельно бьют по ним. Такие случаи очень-очень усложняют вопросы, связанные с перевозкой гуманитарной помощи. В селе сейчас проживает 173 человека. Будем находить возможность и варианты передавать людям гуманитарную помощь", – говорит Виктор Коваленко.

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