Россия атаковала Житомирщину 'Шахедами': пострадали пять многоэтажек, есть погибшие и раненые. Видео

Страна-оккупант ежедневно терроризирует украинские города. Вечером 10 апреля Россия атаковала Житомирщину "Шахедами". Предварительно в результате попадания в многоэтажку погиб один человек. Пятеро ранены.

Видео дня

Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, повреждения получили по меньшей мере 5 домов. На месте происшествия работают спасатели и оперативно-следственная группа.

"Вражеский дрон попал в многоэтажку в Житомирском районе. К сожалению, один человек погиб, пока известно о 5 пострадавших, среди них ребенок 2011 года рождения. Пострадавшие находятся в больницах области", – отметил чиновник.

На территории общества развертывается помещение для обогрева и оказания помощи. Жители квартир, которые получили повреждения, получат строительные материалы и необходимую помощь для устранения разрушений.

Ранее местные жители подтвердили информацию об обстреле OBOZ.UA. В частности, они рассказали, что на место атаки едет много машин "скорой" и ГСЧС (4 экипажа).

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора РФ днем в четверг, 10 апреля, атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области. В результате удара пострадали 13 человек, в том числе 16-летний парень – он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 апреля РФ атаковала Украину 145 дронами разных типов. Украинские защитники сбили 85 ударных дронов, еще около полусотни были имитационными. В результате атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!