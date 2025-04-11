Оккупанты ударили по Херсону: пострадали пять человек

Около 13:00 11 апреля российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы: повреждены жилые многоэтажки и частные дома.

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По состоянию на 15 часов известно по меньшей мере о пяти пострадавших, одна из раненых женщин в тяжелом состоянии. Подробности об атаке сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, под российскими обстрелами около 13 часов оказались частные и многоквартирные дома в Днепровском районе.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей: женщина 80 лет получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу.

Уже через несколько минут появилась информация о втором пострадавшем: состояние 49-летнего мужчины с минно-взрывной травмой и осколочным ранением шеи медики оценивают как средней тяжести.

А к 15 часам количество пострадавших жителей Херсона возросло до четырех человек.

"71-летней женщине и мужчине 73 лет медики оказали необходимую помощь на месте. У обоих пострадавших контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. У женщины также ссадины на шее, мужчина получил травматическое повреждение правой ноги", – рассказал Мрочко о пострадавших, о которых ранее не сообщалось.

В 15:33 он сообщил о пятом пострадавшем: 56-летний херсонец, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги в результате вражеского удара, обратился к медикам самостоятельно.

Напомним, ранее Сибига рассказал, сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине за месяц "перемирия". Начиная с 11 марта, когда в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, Москва атаковала украинские города и села более чем 70 ракетами разных типов, направила около 2200 "Шахедов" и сбросила более 6000 КАБов.

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