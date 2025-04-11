Сибига рассказал, сколько ракет и 'Шахедов' выпустила Россия по Украине за месяц 'перемирия'

В течение месяца "перемирие" Россия нарастила террор гражданских украинцев. За период с 11 марта по 11 апреля враг атаковал украинские города и села почти 70 ракетами разных типов, запустил тысячи "Шахедов" и КАБов.

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Такие действия красноречиво свидетельствуют, что единственным источником войны и препятствием для установления мира является Россия, не нужно ждать еще месяц, чтобы убедиться в этой аксиоме – оказывать давление на агрессора необходимо уже сейчас. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в сети X.

Отсчет "перемирия", которое Россия не соблюдала ни дня, чиновник ведет с момента американо-украинских переговоров в Джидде, когда Украина безо всяких оговорок согласилась на предложение США о полном временном прекращении огня.

"Сегодня исполняется ровно месяц, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами. Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безусловно. Россия отказалась соглашаться, выдвинув условия и требования", – отметил Сибига.

Затягивая время и торгуясь с США в рамках переговоров, Россия параллельно наращивала удары по украинским городам и селам. В ходе кампании террора с 11 марта по 11 апреля агрессор выпустил по Украине почти 70 ракет разных типов, более 2200 беспилотников "Шахед" и свыше 6000 управляемых авиационных бомб.

"Это были ответы России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции, продолжение террора. Уже в течение месяца, возможно, существовали меры тишины и укрепления доверия для продвижения справедливого мира, которого хотят достичь США, Европа и другие партнеры. Россия является единственным препятствием для мира и единственным источником войны. Нам не нужно ждать еще месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, только в ночь на 11 апреля защитники неба сбили над Украиной 24 ударных дрона. В целом враг атаковал одной баллистической ракетой и 39-ю БпЛА.

Не обошлось и без последствий. Так, в результате дроновых ударов пострадали Житомирщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Агрессор также нанес ракетный удар по Днепру, нанеся разрушения и убив человека. Впоследствии выяснилось, что дорогостоящую ракету россияне не пожалели, чтобы поразить "важный военный объект": склад одного из украинских предприятий, на котором хранились детские подгузники, влажные салфетки, пергамент для Пасхи и другие товары, очевидно, ужасно угрожавшие безопасности РФ.

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