Защитники неба сбили 24 ударных дрона: в Воздушных силах рассказали об атаке РФ и последствиях

В ночь на 11 апреля Силы обороны Украины сбили 24 российских ударных дрона. В результате атаки РФ пострадали Житомирщина, Днепропетровщина и Донетчина, агрессор также нанес ракетный удар по Днепру.

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Более десятка имитационных беспилотников врага исчезли с радаров, в том числе благодаря активному противодействию РЭБ. Детали об очередной российской атаке рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение длилось фактически сутки – с 09:00 четверга по 09:00 пятницы. За это время враг запустил баллистическую ракету из Ростовской области РФ. Кроме этого, осуществил пуски 39 БПЛА (ударных типа Shahed и имитационных) из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Они сбили 24 ударных дрона на севере, юге, востоке и в центре страны. А 13 вражеских БПЛА-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером 10 апреля Россия баллистической ракетой ударила по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, девять человек пострадали. "Военным объектом", на который нацеливался агрессор, оказались склады компании-производителя бытовых товаров Biosphere Corporation, где производили подгузники, влажные салфетки, пергамент для Пасхи. Там вспыхнул мощный пожар, который спасатели потушили утром 11 апреля.

Кроме того, в Днепропетровской области сбили шесть дронов. Была повреждена линия электропередач в Грушевской громаде Криворожского района.

На Житомирщине во время дроновой атаки "Шахед" попал в многоэтажку в городе Озерное: погиб человек, еще пятеро получили ранения. Было повреждено не менее пяти домов.

В Кировоградской области в одном из сел Петровской громады обломками беспилотника повредило окна в четырех частных домах. Во дворе разбило панели солнечной электростанции. Пострадало и уличное освещение.

На Сумщине повреждено нежилое помещение в Шосткинской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 апреля Россия запустила по Украине 145 беспилотников: защитники неба сбили 85 ударных дронов, 49 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны. Из-за российской атаки пострадали шесть областей.

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