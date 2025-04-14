Не просто признали, а похвастались: в России сделали циничное заявление об ударе по Сумам, в результате которого погибли десятки человек

В Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, вследствие которого погибли десятки мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

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Также он заявил, что нужно ориентироваться на заявления минобороны РФ. Об этом Песков рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

По его словам, в Кремле предпочитают не комментировать ход войны против Украины. В то же время спикер диктатора РФ цинично заявил, что российская армия атакует только военные объекты.

"В данном случае речь идет о ходе специальной военной операции. И здесь нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Вы знаете, что сам ход военной операции мы не комментируем в администрации. Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократные заявления и нашего президента, и наших военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям", – сказал Песков.

В свою очередь, в минобороны РФ заявили, что ракетным ударом якобы уничтожили десятки военных. В террористическом ведомстве похвастались, что целью баллистических ракет было "место совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Также путинские террористы цинично солгали, что в результате поражения цели "уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ".

Российские оккупанты добавили, что удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М". При этом путинские террористы выдвинули абсурдное обвинение украинской власти в том, что украинское население якобы используют в качестве живого щита.

Напомним, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

Ранее сообщалось, что 68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения.

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