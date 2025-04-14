В больницах находятся 68 пострадавших в результате атаки по Сумам, восемь в тяжелом состоянии, – Зеленский

В воскресенье, 13 апреля, страна-террорист атаковала Сумы баллистикой. 68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Стоит отметить, что во время циничной атаки погибли десятки человек, еще более сотни были ранены.

В Сумах продолжается ликвидация последствий российского обстрела баллистическими ракетами. Все необходимые службы вовлечены в спасательную операцию.

В городе повреждена гражданская инфраструктура. В частности университета. Кроме того, в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд. В общей сложности своим ударом россияне повредили 20 зданий.

"Я благодарю всех, кто привлечен к помощи людям на месте обстрела: бригадам экстренной медицинской помощи, ГСЧС, Нацполиции, коммунальным службам и волонтерам. Пострадавшим куда обращаться за помощью, и благодаря вам она предоставляется так, как нужно", – подчеркнул в своем сообщении президент.

Ранее в ОВА сообщили, что в результате удара РФ в Сумах повреждено 48 зданий. В частности, 28 многоквартирных жилых, два частных дома и 18 нежилых сооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля россияне нанесли удар по Сумам, в результате атаки погибли более 30 человек, по меньшей мере 117 человек получили ранения. Были запущены две баллистические ракеты из русского Курска. По крайней мере одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой" и обратился к США, Европе и всему миру.

В результате удара РФ двумя баллистическими ракетами по центру Сум погибла артистка театра Елена Когут. Женщина была настоящим профессионалом своего дела, а также добрым и светлым человеком.

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