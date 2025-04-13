ЦПД: Россия намеренно ударила по Сумам в Вербное воскресенье, чтобы было много жертв

В воскресенье, 13 апреля, страна-террористка Россия нанесла удар по Сумам, в результате которого более 20 человек погибли и более 30 – ранены. Оккупанты намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Такими поступками РФ демонстрирует, что ее не интересует окончание войны.

"В Вербное воскресенье российские животные ударили ракетами по мирным жителям Сум, намеренно, чтобы было много жертв. И это после визита Уиткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибло много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом", – отмечается в сообщении.

Коваленко отметил, что так называемую дипломатию и рэкет Россия строит вокруг ударов по мирным украинцам.

По информации и. о Сумского городского головы Артема Кобзаря, известно уже о более 20 погибших в результате циничного удара россиян по Сумам.

"Уважаемые жители громады! В этот светлый день Вербного воскресенья наша громада потерпела страшную трагедию. Враг нанес ракетный удар по мирным жителям. К сожалению, уже известно о более 20 погибших…" – говорится в сообщении.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО, российская пропаганда распространяет ложь о том, что бьет по военных целях, пытаясь оправдать свои удары по гражданским.

"В Вербное воскресенье российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы. По данным местных властей, погибли гражданские люди. При этом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева". Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Сум", – говорится в сообщении.

Сначала оккупанты писали, что РФ нанесла два ракетных удара по промышленному объекту в Сумах. Впоследствии враг начал обвинять Украину в провокации и создании новой Бучи. По их словам, ракета вообще прилетела не с территории России.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате атаки РФ в Сумах начались спасательные и ликвидационные работы.

"С первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские. Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены на эту минуту. Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Просьба соблюдать установленные ограничения, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Сейчас важна каждая минута для жизни раненых", – сообщил Клименко.

Он добавил, что психологи ГСЧС и полиции работают с пострадавшими. Следователи, криминалисты на месте атаки собирают доказательства, документируют военное преступление РФ против гражданских.

Напомним, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Сумам. В облцентре было слышно по меньшей мере два взрыва. В результате атаки пострадали более 30 человек, также известно о погибших, их число превысило 20 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на циничную атаку РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что после таких терактов нужна жесткая реакция всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Украинский лидер констатировал, что именно Россия хочет такого террора и затягивает войну.

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