Майор Гетьман: враг планирует сделать два котла, но попадет в ловушку Залужного? Интервью

Создание окружения группировок украинских сил обороны, или котлов, было планом российской оккупационной армии. В начале враг хотел образовать два больших котла на востоке нашей страны, затем убавил "аппетиты". Теперь он пытается взять украинские позиции в небольшой котел в районе Бахмута и Авдеевки. С первым опять ничего не выходит, поэтому усилия сосредотачиваются на гипотетическом авдеевском котле. Ради этого враг может перебрасывать сюда силы из-под Бахмута.

Видео дня

Только руководство Генерального штаба ВСУ, генерал Залужный знают, каков план нашей армии на этом направлении. Но нельзя исключать, что в Авдеевке врага ждет "сюрприз". Там он может попасть в ловушку. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву заявил, что в вопросе войны в Украине "звучат голоса за мир и рациональность". В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя "мирный план" Китая, подчеркнул, что цель этого плана – заморозить боевые действия. Если действительно будет объявлено перемирие, насколько это большая угроза для Украины?

– Любое перемирие сейчас будет в пользу Российской Федерации, потому что им нужно перегруппироваться, им нужно восстановить силы, достроить ракеты, которые у них заканчиваются, поднять старую технику со складов и т.д. Пока они уже начали вытаскивать из каких-то неизвестных складов танки Т-55. Мне кажется, скоро руки дойдут и до Т-34.

Что касается "мирного плана" Китая, то его действительно нельзя так назвать. Это что-то вроде "давайте бороться за все хорошо против всего плохого". Там только общие фразы – уважать суверенитет стран и т.д. Настоящий мирный план должен включать в себя конкретные предложения, как остановить войну, как найти компромисс. Хотя, какой компромисс мы можем достичь с РФ, пока ее войска находятся на нашей территории? Итак, китайский план – это красивые слова ни о чем.

– Но вопрос в сроках. Вы сказали, оккупационная армия уже достает со складов допотопные танки Т-55. Но ведь мы понимаем, что танки невозможно изготовить быстро – для этого нужен не один месяц или даже год. Чтобы собрать дополнительно 500 тысяч "чмобиков", также нужен не один месяц. По вашим оценкам, за какое время украинская армия может подготовиться к мощному контрнаступлению? Сколько времени нужно оккупанту, чтобы организовать свое наступление?

– Здесь каждый день имеет значение. Если говорить об относительно современных танках, то таких в России могут производить примерно двадцать в месяц. Если мы говорим о дальнобойных высокоточных ракетах, то они могут производить примерно пятьдесят ракет в месяц.

Если начать переговоры и объявить перемирие, то оно не продлится несколько дней. Россия хочет сначала начать, потом что-то пересмотреть, еще раз встретиться – и тянуть так очень долго. Месяц-два – это то, что нужно РФ, чтобы существенно восстановить свои вооруженные силы.

Но, анализируя возможности военно-промышленного комплекса РФ, специалисты заявляли: чтобы восстановить все то, что потеряла российская армия, им нужно лет двадцать. Россия несет очень большие потери, что бы там ни рассказывали о ее военной мощи. Но через два-три месяца они могут провести "курс молодого бойца" для мобилизованных, провести обучение этих людей, сделать не менее ста ракет, чего хватит для одного мощного удара по Украине.

Они успеют перегруппировать войска, навести порядок в армии, где уже большие проблемы с дисциплиной. Например, на левом берегу реки Днепр возле Херсона порядок наводит русская нацгвардия и ФСБ, потому что там много случаев невыполнения приказов, дезертирства и т.д.

Поэтому пауза им очень нужна. Тем более, если будет объявлено перемирие, украинская армия не сможет проводить контрнаступательные действия. В то же время наше военное руководство отмечало, что наступление мы планируем в апреле-мае. То есть перемирие может сказаться на наших контрнаступательных действиях.

– Вопрос о текущей ситуации на фронте. Жителей Авдеевки призывают эвакуироваться, потому что этот населенный пункт фактически оказался в полуокружении. Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что и Бахмут находится в почти такой же ситуации, также похоже на полуокружение. Как вы оцениваете опасность создания так называемых котлов для подразделений украинской армии?

– В этом и состоит план Российской Федерации – создать котлы. Они пытались сделать очень большие котлы – через Бахмут на север, в сторону Славянска, атаковать наши позиции у Купянска и Лимана, чтобы образовать одно большое кольцо. Второе большое кольцо они планировали из Бахмута на юг в сторону Угледара, оттуда на север. Но врагу это не удалось.

Сейчас враг пытается сделать небольшое окружение под Бахмутом. Но и это им не удается, окружить наши позиции с севера и юга, несмотря на то, что расстояние между северной и южной группировкой россиян к западу от Бахмута составляет всего три километра. Но враг не может преодолеть это расстояние.

По оценкам многочисленных аналитиков, бои вокруг Бахмута стали не столь интенсивными. Возможно, причина заключается в том, что часть находящихся там оккупационных войск сосредоточила усилия именно на Авдеевском направлении, чтобы сделать там такое же окружение. Там ведь не только "вагнеровцы", там еще и два десантно-штурмовых полка и одна мотострелковая бригада.

Ситуация там тяжелая, пока это им не удалось. Удастся или нет? Мы верим в то, что не удастся. Но на войне делать подобные предположения недопустимо. Потому что ситуация может измениться за время, пока мы разговариваем.

– И все же, что с Авдеевкой? Каков ваш прогноз?

– Генерал Сирский, командующий этим направлением, и другие военачальники прекрасно понимают возникающие опасности. Конечно, в ответ на эти вызовы мы будем совершать ответные действия. Какими именно будут эти действия, это прерогатива нашего Генерального штаба. Но есть предположение о том, что многие из тех вещей, которые кажутся нам проигрышными, на самом деле являются тактическими действиями нашего командования, в том числе господина Залужного, который является специалистом по созданию ловушек для врага. Это может быть ловушка.

Действительно, во время войны возможно окружение определенных группировок, но давайте верить в то, что это ловушка для россиян. Давайте верить в лучшее.