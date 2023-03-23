Скабеева устроила истерику из-за поездки Зеленского в Бахмут: российские войска не контролируют ''дорогу смерти''? Видео

После поездки Владимира Зеленского в район Бахмута 22 марта все российские пропагандисты негодуют. Так, телеведущая пропутинского канала Ольга Скабеева удивлена, как президент Украины проехал по "дороге смерти", которую якобы полностью контролируют войска РФ.

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Видео с ее выступлением разлетелось в сети. Пропагандистка пригласила к себе в эфир эксперта, который не смог подтвердить или опровергнуть приезд Зеленского в Бахмут (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что в итоге в Бахмуте? Сообщают, что Зеленский съездил туда и якобы проехал по той "дороге смерти", которую полностью контролируют российские артиллеристы", – заявила она в эфире передачи.

При этом приглашенный на эфир эксперт, у которого Скабеева спросила про данную ситуацию, заявил, что он не знает ничего про обстановку в Бахмуте.

"Что-то происходит точно", – сообщил он авторитетно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 марта Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и наградил защитников Бахмута. На обратном пути Зеленский заехал на заправку выпить кофе с украинскими защитниками.

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