Россия делает ставку на авиацию: в ОК "Юг" оценили угрозу массированных ракетных ударов по Украине

Россия при обстреле украинских населенных пунктов делает ставку на авиацию, особенно на юге. Однако враг все еще может прибегать к использованию ракет, чтобы наносить точечные удары.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она обратила внимание, что использование корабельных ракетоносителей зависит от погоды и минимально во время штормов.

"Пока погода на юге ухудшается, поэтому враг вынужден уменьшать корабельную группировку в Черном море. Сейчас в акватории на боевом дежурстве находится семь кораблей РФ, среди которых один подводный ракетоноситель с 4-ми "Калибрами", – рассказала Наталья Гуменюк.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что ракетный удар вероятен, но он не может быть массовым – максимум Россия может нанести точечные удары, к которым готовы силы ПВО юга.

Гуменюк также отметила, что в последние дни оккупанты на юге сменили тактику ракетного террора и больше используют авиацию для нанесения ударов.

"Больше ставки на авиацию, чем на морские ракетоносители. По анализу предыдущих двух суток мы видим, что враг активизировал на нашем южном направлении, в частности в Херсонской области в районе Берислава, использование авиации и управляемых авиационных бомб", – сказала спикера Сил обороны юга Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно в Бериславе Херсонской области российские военные самолетами тактической авиации обстреляли больницу. В результате обстрела был ранен работник медучреждения.

Также российские войска нанесли авиаудар по Сумщине. Управляемую авиационную бомбу захватчики сбросили на Белополье, в результате чего были повреждены два частных и один многоквартирный дома, уличный газопровод низкого давления, а также ранен один человек.

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