Оккупанты нанесли авиаудар по Белополью на Сумщине, вспыхнул пожар: пострадал человек. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по Сумщине. Управляемую авиационную бомбу захватчики сбросили на Белополье.

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Повреждены два частных и один многоквартирный дом, уличный газопровод низкого давления, есть пострадавший. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Враг продолжает обстреливать Белополье на Сумщине. Россияне нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены два частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом. Пострадал один человек", – рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.

Он добавил, что сейчас Россия испытывает новую тактику обстрелов – и делает это, как типичное государство-террорист, на гражданском населении Украины.

Ермак также показал фото с последствиями авиаудара по Белополью.

Напомним, в ночь на 28 марта Россия устроила новую атаку дронами. В Киеве из-за падения обломков вспыхнул магазин, в Днепре раздались взрывы.

В общей сложности вражеская армия запустила 15 дронов Shahed, 14 удалось сбить. Также в Генштабе констатировали, что ракетная угроза со стороны государства-террориста для всех украинских регионов до сих пор высокая.