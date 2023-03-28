Оккупанты ночью атаковали Украину 15 дронами Shahed, 14 удалось сбить: в Генштабе уточнили цифры и оценили ракетную угрозу

В ночь с 27 на 28 марта страна-агрессор Россия устроила очередную террористическую атаку по Украине с использованием иранских дронов Shahed-136. Оккупанты запустили в общем 15 таких ударных беспилотников.

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Украинская противовоздушная оборона сбила 14 "Шахедов". Данные об атаке уточнили в Генеральном штабе ВСУ.

"Ночью для нанесения авиаударов враг задействовал 15 ударных БАЛА типа "Шахед-136".14 из них уничтожены нашими защитниками", – отметили в ведомстве.

В то же время там предупредили, что и ракетная угроза со стороны государства-террориста для всех украинских регионов до сих пор высока.

"Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины", – добавили в Генштабе.

Напомнив: поздно вечером 27 марта Россия прибегла к воздушной атаке по Украине дронами-камикадзе. Первыми взрывы прогремели в Днепре, а на Киевщине сработала ПВО. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

Командование Воздушных сил ВСУ сначала сообщило, что враг атаковал 13 ударными БПЛА Shahed-136/131, одним разведывательным дроном "Гранат-4" и двумя управляемыми авиационными бомбами.

Дроны-камиказде оккупанты выпускали с северного и юго-восточного направления, а бомбами пытались атаковать Херсонскую область. Отмечалось, что Силы обороны Украины уничтожили 13 воздушных целей, но к утру вторника стало известно об обезвреживании в общем 14 таких вражеских целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала марта Россия атаковала Украину более 70 иранскими дронами-камикадзе (до атаки 27-28 марта). Войска государства-агрессора начали запускать "Шахеды" с новых направлений – из Краснодарского края и Брянской области РФ.

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