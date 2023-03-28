Оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину дронами, один попал в предприятие: произошел пожар. Фото

В ночь на 28 марта российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Shahed Днепропетровскую область. Один из них попал в частное предприятие в Днепре, в результате чего вспыхнул сильный пожар.

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Огонь охватил площадь в 4 тыс. кв метров. С ним несколько часов боролись пожарные, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По словам чиновника, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Еще два вражеских беспилотника уничтожили военные из воздушного командования "Восток".

Напомним: всего минувшей ночью во время воздушной атаки защитники сбили 14 из 15 запущенных оккупантами ударных БПЛА. К счастью, жертв и пострадавших в результате очередного террора со стороны страны-агрессора нет. Однако в Святошинском районе Киева противовоздушная оборона сбила "Шахед" окупантов – его обломки упали на магазин, что привело к пожару.

Корреспондент OBOZREVATEL отметил, что в то же время в городе Днепр прогремели четыре взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 марта ночью российские оккупанты обстреляли Киев. В результате прилета образовалась большая воронка на земле, некоторые деревья вспыхнули. Председатель поссовета Коцюбинского Сергей Даниш показал остатки российского беспилотника;

– также накануне российские военные преступники обстреляли ракетами C-300 Славянск и Дружковку Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 32 получили ранения, среди них – ребенок.

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