Оккупанты обстреляли Славянск и попали в детдом в Дружковке, есть погибший, десятки раненых: Зеленский отреагировал. Видео

В понедельник, 27 марта, российские военные преступники обстреляли ракетами C-300 Славянск и Дружковку Донецкой области. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще 25 получили ранения.

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Об очередном преступлении армии государства-террориста сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина не простит издевательств над нашими людьми, смертей и ранений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Он добавил, что на месте работают все службы. Продолжается разбор завалов.

"Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", – заверил Зеленский.

Последствия обстрела в Telegram показал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Согласно его информации, по меньшей мере 1 человек погиб, 25 ранены, в городе разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов. Россияне ударили по центру города около 10.30 двумя ракетами С300.

В то же время, по словам главы области, оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. Две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили. По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших пока нет.

Напомним: днем ранее российские войска нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке Донецкой области. Вражеские ракеты поразили две многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв.

Также, 25 марта российские военные преступники 49 раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты выпустили 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Областной центр оказался под вражеским огнем трижды. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию и здание школы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 марта захватчики обстреляли из артиллерии города Часов Яр и Торецк из артиллерии. В результате военного преступления погибли два мирных жителя;

– в тот же день под обстрелами россиян оказался пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. В результате варварских действий оккупантов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.

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